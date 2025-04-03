Инфляция в России набирает обороты: на неделе с 25 по 31 марта 2025 года она выросла до показателя 0,20% после 0,12% неделей ранее. В годовом выражении значение составило 10,24% (неделей ранее — 10,11%), сообщает Минэкономразвития.

В сегменте продовольственных товаров цены за неделю выросли на 0,28%. Плодоовощная продукция подорожала на 1,3%. Выросли цены на морковь (на 0,8%), свеклу столовую (на 2,5%), а также яблоки (на 0,4%). Продукты питания (за исключением плодоовощной продукции) подорожали на 0,19%. Возобновилось удешевление масла сливочного (минус 0,2%), продолжилось снижение цен на мясо кур (минус 0,4%) и яйца (минус 0,8%). Подорожал хлеб (на 0,3%) и сыры (на 0,4%). Цены на свинину не изменились.

В сегменте непродовольственных товаров за неделю цены выросли на 0,05%. Сохранилось удешевление электро- и бытовых приборов (минус 0,3%). Цены на легковые автомобили не изменились. Цены на медикаменты выросли на 0,3%, на бензин — на 0,1%, на дизельное топливо цены не изменились.

В сегменте наблюдаемых услуг рост цен составил 0,14%. Подешевели услуги гостиниц (минус 0,2%), но продолжили дорожать услуги санаториев (на 0,2%) и бытовые услуги (на 0,2%). Услуги по восстановлению зуба пломбой подорожали на 0,3%.