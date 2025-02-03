Инфляция в России в XXI веке превысила 700%

С начала XXI века цены на товары и услуги, отслеживаемые Росстатом, поднялись восьмикратно (на 700%). В то же время средние темпы составили 9,1% в год, курс доллара за этот период вырос в 3,4 раза, стоимость жилья — в 16 раз, а доходы россиян не обогнали рост цен, но оказались выше общего уровня инфляции, пишет «Российская газета».

В 2025 году средние темпы роста цен не изменятся. Этот показатель был превышен до 2014 года, составив в среднем по 10,75% ежегодно. Затем с 2015 года Центробанк перешел к политике таргетирования инфляции, так что среднегодовые темпы уменьшились до 7%.

В январе 2025 года накопленная инфляция в РФ превысила 700%. К декабрю, если прогноз регулятора сбудется, она достигнет 780% за счет сложного процента (товар, стоящий в начале 2001 года 10 рублей, в конце этого года будут продавать за 88 рублей). В результате за 25 лет цены вырастут в среднем практически девятикратно.

Средняя номинальная зарплата в России в XXI веке ежегодно росла на 16,6%, особенно активно в 2001-2008 годах. Но с поправкой на инфляцию средний рост зарплат составил только 4,7% в год.

«Росту как номинальных, так и реальных доходов людей в первом десятилетии XXI века способствовала благоприятная внешнеэкономическая конъюнктура. На фоне экономического роста двузначная инфляция не воспринималась как болезненное явление. Кризис 2008–2009 годов, а затем введение санкций негативно отразились на экономике страны. Когда в 2014 году цены стали разгоняться, ЦБ резко повысил ключевую ставку до 17%. В итоге последовательная политика регулятора дала свои результаты, и произошло замедление инфляции», - отметил профессор кафедры банковского дела и монетарного регулирования Финансового университета при правительстве РФ Алим Фиапшев.