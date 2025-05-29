Пять стран запускают новый газовый маршрут для Украины

Операторы газотранспортных систем Болгарии, Греции, Румынии, Молдовы и Украины официально объявили о запуске совместного продукта для поставки природного газа из Греции в Украину через Трансбалканский коридор. Об этом сообщается на сайте Оператора ГТС Украины.

Начальная точка маршрута – LNG-терминал Ревитуса в Греции. Он расположен на одноименном острове к западу от города Афины. Терминал был построен в 1999 году, его эксплуатирует компания DESFA. Мощность терминала составляет 6,9 млрд кубометров в год.

Мощность транзитного маршрута в Украину составит около 1 млрд кубометров в год.

Он будет работать с июня по октябрь 2025 года через пять точек соединения: Кулата/Сидирокастрон, Негру Вода 1/Кардам, Исакча 1/Орловка, Каушаны и Гребеники.

Ключевая особенность продукта – газ можно использовать только для поставок в Украину, без доступа к виртуальным торговым точкам промежуточных стран. Это позволило установить скидку в размере 25% стандартных тарифов (46% для украинских точек).

Первый аукцион на июнь состоится на платформе RBP (Regional Booking Platform) 29 мая с предложением 31,36 млн кВт-ч/сутки.

Учитывая ограниченное время до старта аукциона, операторы ГТС рассмотрят возможность проведения еще одного аукциона на мощность до конца месяца, если значительное количество мощности не удастся забронировать.

Впоследствии аукционы будут проводиться в четвертый понедельник каждого месяца по принципу единой цены.

Инициатива направлена на диверсификацию газовых поставок и повышение энергетической безопасности Украины.

"Доступ к дополнительным мощностям для импорта газа является важным элементом безопасности газоснабжения", – подчеркнул и.о. генерального директора ОГТСУ Владислав Медведев.

Он отметил дефицит доступных мощностей на центральноевропейских маршрутах.