Годовая инфляция в России продолжает ускоряться

Инфляция в России продолжает держаться на высоком уровне. За неделю, с 8 по 14 апреля 2025 года, она выросла на 0,11%. В годовом выражении значение составило 10,38% (неделей ранее — 10,28%).

Как сообщает Минэкономразвития, в сегменте продовольственных товаров цены за неделю выросли на 0,19%. Плодоовощная продукция подорожала на 1,1%. Картофель стал дороже на 3,5%, на 0,6% подешевели помидоры, а бананы подешевели на 0,9%. На продукты питания за исключением плодоовощной продукции рост цен составил 0,11%. Дешевели мясо кур (минус 0,9%), масло сливочное (минус 0,2%), яйца (минус 1,6%). Продолжили расти цены на хлеб (на 0,3%), а также на молоко и молочную продукцию (на 0,1%). На масло подсолнечное цены не изменились.

В сегменте непродовольственных товаров на отчетной неделе цены снизились на 0,04%. Электро- и бытовые приборы подешевели на 1,0%. В то же время подорожали медикаменты — на 0,2%. Выросли цены на бензин (на 0,1%) и на дизельное топливо (также 0,1% н/н).

В сегменте наблюдаемых услуг за неделю цены выросли на 0,21%. Услуги гостиниц подорожали на 0,7%, услуги санаториев — на 0,5%, услуги восстановления зуба пломбой — на 0,1%. Темпы роста цен на бытовые услуги составили 0,6%.