Годовая инфляция в Германии в мае составила 2,1%

Потребительские цены, рассчитанные по германским стандартам, в мае увеличились на 2,1% в годовом выражении. Об этом свидетельствуют предварительные данные Федерального статистического управления страны (Destatis).

В апреле годовая инфляция также составляла 2,1%. Относительно предыдущего месяца цены увеличились на 0,1%.

Базовая инфляция без учета продуктов питания и энергоносителей составила 2,8% после 2,9% в апреле.

Цены на продукты питания и безалкогольные напитки в Германии в мае в годовом выражении выросли на 2,8%, как и месяцем ранее. Услуги стали дороже на 3,4%. Цены на бытовую энергию замедлили снижение до 4,6% после 5,4% в апреле.

Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в мае 2025 года увеличились на 2,1% в годовом выражении. По сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены повысились на 0,2%. Аналитики в среднем прогнозировали майскую инфляцию на уровне 2% в годовом и 0,1% в помесячном выражении, по данным Trading Economics.

Окончательные данные о динамике инфляции за май будут обнародованы 13 июня.