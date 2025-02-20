Годовая инфляция в России вышла на двузначный уровень

Инфляция в России с 11 по 17 февраля 2025 года замедлилась до показателя 0,17% после 0,23% неделей ранее, сообщает Минэкономразвития.

В то же время в годовом выражении она вышла на двузначный уровень и зафиксировалась на отметке 10,00% (неделей ранее — 9,99%).

В сегменте продовольственных товаров цены выросли на 0,25%. На плодоовощную продукцию рост цен составил 0,7%. В частности, огурцы подорожали на 0,4%, помидоры — на 1,4%, картофель — на 2,1%. В то же время подешевел лук (минус 0,4%). На продукты питания за исключением плодоовощной продукции рост цен составил 0,21%. Подорожали молоко и молочная продукция (на 0,4%), сыр (на 0,2%), масло сливочное (на 0,1%) и масло подсолнечное (также на 0,1%). Подешевели мясо кур (минус 0,3%) и яйца (минус 0,6%).

В сегменте непродовольственных товаров цены за неделю выросли на 0,06%. Подешевели электро- и бытовые приборы (минус 0,5%), одежда (минус 0,6%). Дорожали строительные материалы (на 0,1%), новые импортные легковые автомобили (на 0,1%). На бензин цены выросли на 0,2%, на дизельное топливо — на 0,1%.

В сегменте наблюдаемых услуг цены выросли на 0,15%. Услуги гостиниц подорожали на 1,4%, а услуги санаториев — на 0,2%. Бытовые услуги обходятся дороже на 0,3%.