Отдельным американским компаниям запретили продажи в Китай

Администрация президента США Дональда Трампа запретила некоторым американским компаниям продавать товары в Китай. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя Министерства торговли.

По словам собеседника телеканала, министерство "рассматривает экспорт, имеющий стратегическое значение для Китая".

Он отметил, что в некоторых случаях Минторг "приостановил действие экспортных лицензий или ввел дополнительные лицензионные требования на время рассмотрения дела".

В свою очередь Financial Times уточняет, что администрация президента США потребовала от американских компаний, предлагающих программное обеспечение, используемое для разработки полупроводников, прекратить продажу своих услуг Китаю.

Как заявили несколько источников издания, министерство торговли США приказало так называемым группам автоматизации электронного проектирования, в число которых входят компании Cadence, Synopsys и Siemens EDA, прекратить поставки своих технологий в Китай.

По словам собеседников, подразделение Министерства торговли - бюро промышленности и безопасности направило директиву компаниям в виде писем, но пока неясно, все ли компании получили их.