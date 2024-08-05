Цены на проезд в плацкартных вагонах в России существенно выросли

Поездки по России продолжают дорожать, одновременно с ростом цен на авиабилеты резко подорожал проезд на железнодорожном транспорте. Об этом пишут "Ведомости".

По данным Росстата, за первые шесть месяцев 2024 года стоимость проезда в плацкартном вагоне нефирменного поезда дальнего следования выросла на 23% до 287 рубля в расчете на 100 км пути.

Стоимость проезда в плацкартном вагоне фирменного поезда за тот же период увеличилась на 17% до 401 рубля.

Проезд в нефирменном купейном вагоне подорожал на 15% до 438 рубля, а в фирменном - на 16% до 595 рубля.

Центральный банк России 26 июля резко повысил ключевую ставку с 16% до 18%.

"Рост внутреннего спроса продолжает значительно опережать возможности расширения предложения товаров и услуг. Для того чтобы инфляция вновь начала снижаться, требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики", - говорилось в сообщении Центробанка.

Годовая инфляция в РФ увеличилась с 8,6% в июне до 9,0% по состоянию на 22 июля.

По новому прогнозу, по итогам года инфляция в России составит 6,5-7,0%, а не 4,3-4,8%.