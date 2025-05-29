Главу ЦБ Словакии признали виновным в даче взятки и оштрафовали на €200 тысяч

Председатель ЦБ Словакии и член управляющего совета Европейского центрального банка Петер Казимир признан виновным во взяточничестве и оштрафован на €200 тыс. Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно информации, суд признал его виновным в даче взятки в размере €48 тыс. высокопоставленному чиновнику в налоговом управлении в обмен на ускорение налогового возврата для ряда компаний. Произошло это в период, когда Казимир занимал пост министра финансов страны.

Суд постановил, что в случае неуплаты штрафа экс-министр должен будет провести год в тюрьме.

Сам Казимир не присутствовал на судебном заседании, поскольку он отправился в деловую поездку в Гонконг. Его адвокаты намерены обжаловать приговор.

Центральный банк Словакии заявил, что принимает к сведению решение суда, которое пока не вступило в силу. При этом "судебное решение не влияет на деятельность банка", говорится в сообщении регулятора.

Срок полномочий Казимира в должности главы центробанка истекает 1 июня, однако правительство страны пока не назначило ему замену, и он останется исполняющим обязанности главы ЦБ после истечения этого срока.

Соответственно, он примет участие в следующем заседании ЕЦБ, которое состоится 4-5 июня. Аналитики и участники рынка ожидают, что на этом заседании ключевая процентная ставка по депозитам будет вновь снижена на 25 базисных пунктов до 2%.