Годовая инфляция в РФ достигла 7,1%

Годовая инфляция за период с 8 по 13 ноября 2023 года достигла уровня 7,16%, по данным Минэкономразвития РФ.

В то же время недельная потребительская инфляция замедлилась до 0,23%.

В сегменте продовольственных товаров рост цен замедлился до 0,42%. На плодоовощную продукцию цены выросли на 2,61%. На остальные продукты питания рост цен замедлился до 0,22%. Снизились темпы роста цен на мясопродукты, молочную и масложировую продукцию, хлеб и хлебобулочные изделия, продолжилось удешевление сахара.

В сегменте непродовольственных товаров темпы роста цен снизились до 0,07% прежде всего за счет легковых автомобилей (0,29% после 3,33% неделей ранее). На отчетной неделе на электро- и бытовые приборы зафиксирован околонулевой рост цен (0,02%), также умеренный рост цен на строительные материалы (0,04%). Замедлился рост цен на медикаменты. Продолжилось снижение цен на бензин (минус 0,15%), на дизельное топливо цены практически стабильны две недели подряд.

В сегменте регулируемых, туристических и бытовых услуг темпы роста цен увеличились и составили 0,21%. В сегменте туристических услуг рост цен возобновился (1,65%) за счет удорожания авиабилетов на внутренние рейсы на 3,79%. На услуги гостиниц снижение цен продолжилось, на санатории рост цен возобновился умеренными темпами (0,06%). Замедлился рост цен на наблюдаемые бытовые услуги (0,06%).

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