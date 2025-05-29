Центробанк Южной Кореи снизил ставку до 2,5%

Банк Кореи в четверг понизил размер базовой процентной ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) - до минимальных с сентября 2022 года 2,5% годовых. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Регулятор отметил стабильность инфляции в стране, но указал на перспективы значительного замедления экономического роста. При этом сохраняются опасения в отношении увеличения долга населения и волатильности валютных рынков, добавил он.

Банк Кореи подтвердил прогноз общей инфляции на этот год на уровне 1,9%, но повысил прогноз базовой до 1,9% с 1,8%. В апреле инфляция составила 2,1% при целевых для регулятора 2%.

ЦБ также ухудшил прогноз роста экономики страны в текущем году до 0,8% с 1,5% на фоне ослабления внутреннего спроса и замедления роста экспорта в связи с изменениями внешнеторговой политики США.