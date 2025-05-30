НАК «Нафтогаз Украины» и польская ORLEN подписали меморандум о сотрудничестве

НАК «Нафтогаз Украины» и польская компания ORLEN подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве по ряду направлений. Об этом сообщает «Нафтогаз».

Согласно информации, документ подписали 29 мая глава группы «Нафтогаз» Сергей Корецкий и генеральный директор ORLEN Иренеуш Фонфара.

"Меморандум предусматривает развитие сотрудничества, в частности: в области добычи и разработки месторождений, восстановления разрушенной инфраструктуры, реализации потенциальных совместных проектов", - говорится в сообщении.

Руководство компаний также обсудило вопросы поставок природного газа, нефтепродуктов, приграничное и торговое сотрудничество.

Ранее «Нафтогаз» и ORLEN ранее договорились о сотрудничестве в сфере поставок газа в Украину. В частности, «Нафтогаз» уже законтрактовал 300 млн кубометров сжиженного газа, который будет регазифицирован на терминале в Свиноуйсьце (Польша).