Последнее обновление: 30.05.2025 16:44

Экономика Турции в I квартале замедлилась до 2%

Экономика Турции I квартале 2025 года выросла на 2% в годовом выражении, минимальными темпами с 2020 года. Об этом сообщил статистический институт страны (TurkStat).

В IV квартале 2024 года ВВП страны увеличился на 3%.

Консенсус-прогноз экспертов предполагал более умеренное замедление темпов роста экономики Турции в январе-марте - до 2,3%, по данным Trading Economics.

Потребительские расходы в стране в I квартале увеличились на 2%, государственные - на 1,2%, капиталовложения - на 2,1%.

Объем экспорта практически не изменился, а импорт вырос на 3%.

В поквартальном выражении ВВП Турции в январе-марте подрос на 1%. В предыдущем квартале было зафиксировано увеличение на 1,7%.



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