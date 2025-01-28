Платформа криптобиржи Binance начала работать в Узбекистане

Платформа крупнейшей в мире криптобиржи Binance заработала для резидентов Узбекистана. Об этом сообщил во вторник партнер Binance в республике - ресурс coinpay.uz.

"Все этапы интеграции завершены, и пользователи Узбекистана теперь могут официально использовать решение, созданное криптобиржей Binance, через совместную платформу: coinpay.uz/binance", - говорится на сайте coinpay.uz.

Запуск сервиса стал возможным благодаря помощи Национального агентства перспективных проектов (НАПП) и сотрудничеству между Coinpay и Binance, при соблюдении законодательства Узбекистана.

"Теперь пользователи смогут безопасно проводить операции с криптоактивами, пополнять и выводить средства в национальной валюте через банковские карты и национальные платежные системы", - отмечается в сообщении.

Ранее, 17 января 2025 года, НАПП, выступающее регулятором на рынке криптоактивов в Узбекистане, сообщило, что резиденты страны получили доступ для операций на Binance после регистрации в республике местного партнера - ООО "Coinpay", и запуск совместной платформы ожидается в ближайшее время.