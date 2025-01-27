Правительство Эстонии договорилось о субсидиях для морских и наземных ветропарков

В правительственной коалиции Эстонии достигнуто соглашение о схеме субсидирования морских и наземных ветряных электростанций. Об этом сообщил в понедельник премьер-министр Кристен Михал (Партия реформ).

Достигнутая договоренность предусматривает, что в апреле будут проведены аукционы с наименьшей ценой как для морских, так и наземных ветряных электростанций. Для обоих видов ветропарков объем дотируемой электроэнергии составит два тераватт-часа.

В рамках этой схемы Эстония будет заключать с операторами ветряных электростанций договоры о гарантированной цене электроэнергии на 20 лет. В таком случае рыночная цена проданного ветряной электростанцией электричества будет сравниваться с ценой, зафиксированной в договоре. Если рыночная цена окажется ниже зафиксированной в договоре цены, то государство будет выплачивать электростанции разницу. Если же рыночная цена окажется выше цены в договоре, то разницу будет возвращать электростанция. Договоры будут заключаться с участниками аукционов, которые запросят наименьшую гарантированную цену.

Планируется, что новые наземные ветряные электростанции должны будут начать производить электроэнергию не позднее 2029 года, а морские - не позднее конца 2033 года.

Михал добавил, что также будут ускорены процедуры планировок для ветряных электростанций, а в апреле правительство согласует субсидию для создания мощностей по аккумулированию электроэнергии в крупном объеме. Кроме того, будет запущен первый этап процедуры выбора подходящего места для постройки атомной электростанции и разработан закон о ядерной энергии, на основании которого можно будет в 2027 году вынести решение о целесообразности постройки АЭС в Эстонии.

Новые управляемые генерирующие мощности, включая газовую электростанцию в Нарве, будут построены в рамках тендеров, которые проведет системный оператор Elering, и за счет инвестиций Eesti Energia. При этом в резерве будут сохраняться имеющиеся мощности, к которым относятся сланцевые электростанции.

Кроме того, принято решение, что резервная электростанция в Кийса сможет выйти на рынок электроэнергии, начав ее регулярную выработку.