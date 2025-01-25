Последнее обновление: 25.01.2025 14:00

Власти Беларуси собираются взять льготный кредит в Китае

Власти Беларуси собираются взять льготный кредит в Китае. Это следует из постановления Совмина № 35 от 23 января 2025 года.

«Одобрить проект Рамочного соглашения между Правительством Республики Беларусь и Правительством Китайской Народной Республики о предоставлении Китайской Народной Республикой Республике Беларусь льготного кредита», - говорится в документе, опубликованном на Национальном правовом интернет-портале.

На проведение переговоров и подписание соглашения уполномочено Министерство финансов.

В постановлении не указывается сумма кредита, ни на какие цели он берется.



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