Последнее обновление: 16.01.2025 18:00

Литва призвала страны НАТО увеличить оборонные бюджеты для усиления ПВО на востоке

Оборонные бюджеты стран НАТО должны быть увеличены, что позволит усилить противовоздушную оборону на границе альянса с Россией и Беларусью. Об этом заявила министр национальной обороны Литвы Довиле Шакалене.

"Поскольку Литва приближается к расходам в 4% от ВВП на оборону, и оценивает возможности для дальнейшего увеличения финансирования обороны, мы ожидаем, что альянс установит минимальный целевой показатель в 3% на саммите НАТО в Гааге этим летом", - сказала глава Минобороны, которую цитирует пресс-служба ведомства.

По ее словам, это позволит подготовить необходимые оборонные возможности и, в том числе, решить крайне чувствительный вопрос ПВО северо-восточного фланга.



<Декабрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Январь 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Финансы
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование