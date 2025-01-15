Тайваньская TSMC инвестирует рекордные деньги в США и Японию

В прошлом году тайваньские компании инвестировали рекордную сумму денег в США и Японию, тогда как показатель для Китая остался неизменным, что свидетельствует о сдвигах в цепочках поставок. Об этом пишет Bloomberg.

Общий объем прямых иностранных инвестиций Тайваня в 2024 году достиг $14,1 млрд, а общий объем прямых иностранных инвестиций - $48,6 млрд, что является рекордными показателями.

Министерство экономики связало этот всплеск с инвестициями Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. за рубежом, в частности, в завод в Аризоне.

Расходы компаний на инвестиции в Японию, Канаду и Сингапур также достигли рекордов. В противовес этому, новые инвестиции в Китай выросли лишь незначительно - до $3,65 млрд в прошлом году. Они составили лишь 7,5% от общих зарубежных расходов компаний - самый низкий показатель с 1991 года.

Эти цифры появились на фоне того, что администрация Байдена предлагает таким фирмам, как TSMC, гранты и кредиты для запуска производства в США с целью оживления американского производства микросхем. Иностранные технологические компании также перенесли некоторые мощности за пределы Китая, поскольку технологическое соперничество с США обострилось.

Дочерняя компания тайваньской фирмы Hon Hai Precision Industry Co. объявила в среду, что потратила $128 миллионов на покупку земли в Калифорнии. Тайваньские компании стремятся инвестировать в США, чтобы попытаться уменьшить напряженность и предотвратить введение тарифов новой американской администрацией.