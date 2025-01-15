Лукашенко потребовал не тратить ни копейки на то, без чего можно обойтись

Нельзя тратить ни копейки на то, без чего можно обойтись. Об этом сегодня заявил Лукашенко во время доклада об утверждении Государственной инвестиционной программы на 2025 год, комментируя строительство офисных помещений для госорганов.

"Ни одной копейки нельзя тратить на то, без чего мы можем обойтись. Всякие офисы, конторы и прочее - у нас этого "барахла" хватает. Государственные они, для МВД, госслужащих - неважно для кого", - заявил Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

Он подчеркнул, что не подписал в этом году госинвестпрограмму, а вернул ее правительству и сделал акцент на ключевом принципе, которым всем следует руководствоваться: "Экономия, экономия, экономия".

В этой связи он подчеркнула особую роль Комитета государственного контроля.

"Главный ваш вопрос - это деньги, бюджет, - обратился Лукашенко к председателю КГК Василию Герасимову. - Вот туда вы должны смотреть и вникать. И контролировать соответствующе правительство, министров, всех, кто стоит за этими деньгами".

Структура инвестиций по направлениям финансирования включает три направления: проекты реального сектора (60%), строительство жилья (20%), строительство инженерной, транспортной исоциальной инфраструктуры (20%). Именно последние составляют госинвестпрограмму, а также региональные программы.

"Эти объекты мы финансируем в рамках государственной инвестиционной программы и таких же региональных программ", - пояснил Лукашенко.

Консолидированно из всех бюджетов на указанные цели потребуется около Br6,5 млрд. В государственную инвестиционную программу включены объекты верхнего уровня на Br2,2 млрд, в региональные заявлено более чем на Br4 млрд.

"Основная цель данной программы — создание и развитие инфраструктуры страны: инженерной, социальной, производственной и оборонной. При этом направленность программы, распределение ее средств между обозначенными сферами должны строго соответствовать реалиям времени", - подчеркнул Лукашенко.