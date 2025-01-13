ЕС выделяет на гуманитарную помощь Украине и Молдове €148 млн

Еврокомиссия (ЕК) объявила в понедельник о новом пакете гуманитарной помощи ЕС для Украины и Молдовы на €148 млн.

"Новое финансирование в размере €148 млн продолжит поддержку жизненно важной гуманитарной помощи как на Украине, так и в Молдове, и увеличит общую сумму гуманитарной помощи, выделенной Европейской комиссией, до более чем €1,1 млрд ", - говорится в коммюнике ЕК.

В документе поясняется, что на гуманитарные проекты на Украине выделено €140 млн. Это финансирование предназначается наиболее уязвимым слоям населения, особенно на востоке и юге страны. Помощь включает продовольствие, жилье, питьевую воду, здравоохранение и защиту в зимнее время.

Что касается Молдовы, помощь в €8 млн будет сосредоточена на оказании поддержки украинским беженцам и принимающим их молдавским сообществам. Приоритетное внимание уделено денежной помощи и доступу к важнейшим услугам, таким как здравоохранение и образование.

В Брюсселе отмечают, что в Украине "около 12,7 млн человек нуждаются в срочной помощи".