Германия выделит €400 млн на модернизацию военно-морской авиации

Германия планирует инвестировать около €400 млн в строительство новых военно-морских самолетов и модернизацию авиабазы. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус во время посещения базы в Северном море накануне.
По словам Писториуса, инвестиции позволят превратить военно-морскую авиабазу Нордхольц в самый современный военный аэродром в Европе в течение следующего десятилетия, пишет dpa.
В настоящее время проводится модернизация всех систем вооружения морской авиации.
База будет оснащена восемью морскими патрульными самолетами Boeing P-8A Poseidon, а также 49 вертолетами NHIndustries NH90.
Новые вертолеты и самолеты потребуют создания новой инфраструктуры на базе.
По данным ВМС Германии, в задачи военно-морской авиабазы Нордхольц входит наблюдение за обширными акваториями и ведение морской войны с воздуха против целей над и под поверхностью.
Военно-морские летчики также проводят поисково-спасательные операции и перевозки личного состава и оборудования.