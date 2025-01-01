Благодаря поддержке Германии на Черниговщине обустроят укрытия в учебных заведениях

Немецкая федеральная земля Мекленбург-Передняя Померания поможет Черниговской области с обустройством укрытий в пяти учебных заведениях. Об этом 1 января сообщил председатель Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.

На этот проект немецкая сторона уже перечислила €250 тысяч.

Укрытия будут обустроены в Блистовском и Дегтяревском учебно-воспитательных комплексах Новгород-Северской громады, Авдеевском лицее Понорницкой территориальной громады и в двух садах – в Холмах и Корюковке.

Соглашение о соответствующей финансовой помощи Чаус подписал с министром науки, культуры, федеральных и европейских дел федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания Беттиной Мартин.

Тем временем сама Германия работает над предложением расширить количество укрытий для своего гражданского населения.