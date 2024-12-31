Венгрия может потерять более €1 млрд евро из фондов ЕС из-за спора о верховенстве права

Венгрия может потерять более €1 млрдо из фондов сплоченности ЕС во вторник, когда истекает срок, отведенный ей для применения средств правовой защиты в споре с Брюсселем относительно верховенства права. Об этом сообщает TVP Info.

Венгрия станет первой страной-членом ЕС, которая безвозвратно потеряет финансирование в рамках "механизма обусловленности", введенного для защиты бюджета ЕС от нарушений принципов верховенства права.

В декабре 2022 года ЕС решил приостановить выплату Венгрии около €6,3 млрд, чтобы защитить бюджет блока от нарушений верховенства права, которые, по словам Брюсселя, влияют на "государственные закупки, эффективность прокурорских действий и борьбу с коррупцией в Венгрии".

Пресс-секретарь Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен заявила польскому государственному информационному агентству PAP, что выплата Венгрии более половины средств из фондов сплоченности была обусловлена требованиями Европейского Совета.

Причем €1,04 млрд, которые сейчас должны быть урезаны, является первым траншем из общей суммы. Потеря является безвозвратной, и Будапешт не имеет права подавать апелляцию, заявила Анна-Кайса Итконен.

Деньги, которые могут быть потеряны, являются обязательствами, датированными 2022 годом, а это означает, что Венгрия не получит возмещения за инвестиции, которые она осуществила тогда в рамках политики сплоченности ЕС.

Правительство Виктора Орбана может потерять еще €1,1 млрд в конце 2025 года, если будет продолжать бросать вызов Брюсселю. За этой суммой последуют дальнейшие потери до конца текущего финансового периода в 2026 году, если Будапешт не примет меры, которых от него требуют.

Венгрия ранее анонсировала иск против Евроосюза относительно наложенного на нее Судом ЕС штрафа на €200 млн за отступление от законодательства Евросоюза в вопросах предоставления убежища, с ежедневной пеней в размере €1 млн за игнорирование вердикта.

Напомним, в июне 2024 года Суд ЕС постановил, что Венгрия не выполняет процедуры ЕС по международной защите и возвращению граждан третьих стран, находящихся на территории ЕС нелегально. Он наложил на страну €200 миллионов штрафа и пеню в размере €1 миллиона за каждый день промедления с исправлением проблемы.

В ответ венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Судом ЕС руководит американский миллиардер Джордж Сорос.