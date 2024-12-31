Акции банков еврозоны завершают год с лучшими результатами с 2010 года

Акции банков еврозоны готовятся к самому высокому концу года за более чем десять лет после того, как кредиторы пережили падение процентных ставок и пообещали рекордные прибыли акционерам.

Индекс Euro Stoxx Banks, который отслеживает крупнейших кредиторов в валютном блоке, впервые с 2010 года завершит год на отметке выше 142, а в 2024 году вырастет более чем на пятую часть.

Прибыли европейских кредиторов росли в течение последних трех лет благодаря более высоким процентным ставкам. Но даже когда в этом году центральные банки начали снижать ставки, опасения относительно давления на чистую процентную маржу кредиторов не повлияли на цены акций.

UniCredit был самым эффективным крупным банком в еврозоне, акции которого выросли более чем на 50% за год. Итальянский Intesa Sanpaolo подорожал более чем на 40%, а акции немецкого Deutsche Bank выросли более чем на 30%.

BNP Paribas был среди худших в секторе, его акции упали почти на 8%.

Несмотря на подавленную активность в заключении сделок и приглушенный рост кредитования, 2024 год стал одним из самых прибыльных лет для европейских банков благодаря более высоким ставкам и структурному хеджированию. Как результат, по данным аналитиков Citigroup, средняя рентабельность капитала в секторе составила около 13%.