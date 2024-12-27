Последнее обновление: 27.12.2024 14:31

Атаки на корабли в Красном море в 2024 году стоили Египту $7 млрд доходов

Перебои в Красном море из-за морских атак хуситов стоили Египту не менее $7 млрд доходов от Суэцкого канала 2024 года. Об этом пишет Bloomberg.

Доходы от жизненно важного международного водного пути упали более чем на 60%.

Суэцкий канал является жизненно важным источником иностранной валюты для экономики Египта стоимостью $380 млрд, чья валюта упала до рекордно низкого уровня за последний месяц.

Атаки хуситов нанесли Египту значительный ущерб с тех пор, как они начались в конце 2023 года. Базирующаяся в Йемене группа боевиков не нападала на египетские активы, но она фактически закрыла южную часть Красного моря и часть Аденского залива для большинства западных судоходных компаний, лишив их возможности использовать Суэцкий канал для перемещения товаров между Европой и Азией.



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