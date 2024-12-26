Последнее обновление: 26.12.2024 14:22

Россия начала использовать криптовалюты в международной торговле

Российские компании начали использовать биткоин и другие цифровые валюты в международных платежах для обхода санкций. Об этом 25 декабря сообщил министр финансов Антон Силуанов в эфире российского телевидения.

"В рамках экспериментального режима можно использовать биткоины, полученные здесь, в России, в международных торговых соглашениях. Такие транзакции уже проходят. Мы считаем, что их следует расширять и развивать дальше", - сказал Силуанов.

В свою очередь советник президента Украины, уполномоченный по вопросам санкционной политики, Владислав Власюк назвал такой шаг ожидаемым.

"Это сюрприз для нас? Нет, мы без преувеличения первыми еще летом обратили внимание партнеров на такие планы врага. Соответствующие санкционные и другие решения для блокирования возможности использования нежелательных криптовалютных расчетов уже готовятся", - написал он в Facebook.



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