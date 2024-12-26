Пересечение границы в Гродненской области с 1 января будет временно без уплаты местного сбора

C 1 января 2025 года пересечение транспортными средствами государственной границы Республики Беларусь в пунктах пропуска на территории Гродненской области временно будет осуществляться без уплаты местного сбора. Об этом сообщает Главное финансовое управление Гродненского облисполкома.

«При этом обращаем внимание, что в течение I квартала 2025 года местный сбор за пересечение транспортными средствами государственной границы Республики Беларусь в пунктах пропуска планируется ввести вновь, о чем будет сообщено дополнительно», - говорится в сообщении.

Местный сбор за пересечение машинами госграницы при выезде из страны ввели в 2021 году с целью «борьбы с коронавирусной инфекцией». В настоящее время он действует в трех областях — Брестской, Витебской и Гродненской. Его надо платить при выезде в страны ЕС. Размер сбора устанавливают областные советы депутатов, он составляет одну базовую величину (на сегодня это 40 рублей).

Правительство разрешило местным властям самим принимать решение, продлевать его действие или нет. При этом областным советам депутатов с 2025 года разрешено утверждать такой сбор на постоянной основе.