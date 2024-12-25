Украина получила от США первый из запланированных $20 млрд за счет росактивов

Украина получила от США первый из запланированных $20 млрд за счет доходов от замороженных российских активов. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram-канале.

"Украине от США поступил $1 млрд, обеспеченный доходами от замороженных российских активов", – написал Шмыгаль.

Он пояснил, что это первый транш из запланированных $20 млрд, которые Соединенные Штаты готовы выделить за счет использования обездвиженных российских активов в рамках инициативы G7.

"Спасибо американским партнерам и Всемирному банку за этот важный шаг на пути к справедливости. Мы рассчитываем, что все суверенные российские активы будут конфискованы и направлены на восстановление Украины", – заявил Шмыгаль.

Напомним, 10 декабря США накануне объявили о выделении $20 млрд в пользу Украины в специальный фонд Всемирного банка.