Правительство и Нацбанк внесли изменения в порядок выплат по еврооблигациям Беларуси

Постановлением Совмина и Национального банка от 23.12.2024 № 999/34 внесены изменения в действующий порядок исполнения обязательств в белорусских рублях по еврооблигациям.

Как сообщает пресс-служба Минфина, в соответствии с принятыми уточнениями право на получение выплат по еврооблигациям Беларусь-2023 через депозитарий-нерезидент теперь также имеют держатели облигаций, которые приобрели ценные бумаги до даты указанного постановления (по 23 декабря 2024 года включительно).

При этом сохраняется обязательное условие о переводе еврооблигаций на счет эмитента.

"Изменения внесены с учетом накопленного опыта и оценки рынка", - говорится в комментарии Минфина.

Ведомство уверяет, что "продолжит работу по организации выплат держателям еврооблигаций Республики Беларусь с учетом принятых изменений".