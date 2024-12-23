Литва потратит € 15 млн на модернизацию систем наблюдения за границей с Россией

Литва планирует модернизировать системы электронного наблюдения за четырьмя пунктами пересечения границы с Россией за € 15 млн, предоставленных Европейской комиссией (ЕК). Об этом сообщает литовский телеканал TV3.

"Европейская комиссия, оценив заявки, поданные государствами-членами, выделила Литве грант Европейского Союза в размере € 15,4 млн на модернизацию системы электронного наблюдения за границей", – отмечает Министерство внутренних дел страны.

По данным МВД, системы будут модернизированы на пограничных станциях Рокишкис (22,4 км), Виштынец (34,4 км), Виешвиле (30,6 км) и Плашкяй (25,9 км).

Государственная пограничная служба Литвы планирует приступить к модернизации системы электронного наблюдения за границей в следующем году и завершить ее в 2027 году.

В заявке в ЕК также просили деньги для девяти других пунктов пересечения границы, но финансирование не было получено. Эти заявки были включены в резервный список.

В декабре ЕК выделила € 170 млн шести странам на усиление пограничного надзора на границах с Россией и Беларусью с целью помочь в борьбе с нелегальной миграцией.