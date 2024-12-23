Банк России продлил право МФО не раскрывать чувствительную к санкциям информацию еще на год

Банк России продлил до 31 декабря 2025 года право микрофинансовых организаций (МФО) не раскрывать о себе определенный перечь сведений. Об этом говорится в сообщении ЦБ.

В него входят, в том числе, сведения о структуре и составе акционеров, об их долях в уставном капитале, информация о дебиторах, кредиторах, лицах, входящих в состав органов управления, а также информация о рисках и сделках, раскрытие которой приведет или может привести к введению мер ограничительного характера со стороны иностранных государств.

Кроме того, до 31 декабря 2025 года продлевается возможность применения при оценке лиц, имеющих право прямо или косвенно распоряжаться акциями (долями) МФО, перечня офшорных зон, утвержденным советом директоров ЦБ в сентябре 2023 года (содержит 39 юрисдикций).

МФО до 31 декабря 2025 года разрешается не относить к реструктурированной задолженности при формировании резервов задолженность по займам участникам специальной военной операции.

При этом Банк России не планирует продлевать после 31 декабря текущего года послабление, позволяющее МФО не относить к реструктурированной задолженности при формировании резервов долги по займам клиентам, пострадавшим от санкций.