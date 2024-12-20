Последнее обновление: 20.12.2024 18:00

Литва готова инвестировать в производство украинской ракеты-дрона "Паляница"

Литва готова инвестировать в производство ракеты-дрона "Паляница". Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль по итогам совместного заседания правительств Украины и Литвы в пятницу в Киеве.

"Обсудили ключевые вопросы, которые касаются нашей дальнейшей совместной работы. Усиление обороноспособности Украины и Европы. Высоко ценим всестороннюю помощь Литвы. Благодарим Литву и всех партнеров за готовность инвестировать в украинскую оборонку. В частности, Литва объявила о готовности инвестировать в производство ракеты-дрона "Паляница", который является частью нашей программы дальнобойности", - написал Шмыгаль в Телеграмм.

Ранее глава Министерства обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Литва профинансирует производство украинских дальнобойных дронов.



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