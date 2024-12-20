Норвегия профинансирует часть пакета военной помощи Украине, который будут выделять через Международный фонд для Украины, возглавляемый Министерством обороны Великобритании. Об этом говорится в заявлении правительства.

Норвежское правительство решило выделить 186 млн фунтов стерлингов (около $232,5 млн) на пакет международной помощи Украине, в который будут входить:

92 млн фунтов стерлингов (около $115 млн) на оборудование для усиления военно-морских сил Украины, включая малые катера, разведывательные дроны, надводные корабли без экипажа и беспилотники для противоминной борьбы;

68 млн фунтов стерлингов (около $85 млн) на средства противовоздушной обороны, включая радары, наземное оборудование для маскировки и системы радиоэлектронной борьбы с беспилотниками;

26 млн фунтов стерлингов (около $32,5 млн) на обеспечение поддержки и запасных частей для критически важных систем, ранее поставленных Украине.

Средства поступят через International Fund for Ukraine (IFU) – дополнительный механизм финансирования поддержки для Украины, возглавляемый Минобороны Британии.

В исполнительный орган IFU входят Норвегия, Нидерланды, Дания, Швеция и Литва. Эти страны, а также Исландия, Австралия и Новая Зеландия, в целом внесли в фонд более миллиарда евро.

Как отметили в заявлении, с 2022 года Норвегия предоставила IFU в целом 1,8 млрд норвежских крон, а этот пакет является частью этого взноса.