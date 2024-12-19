В Украине предлагают объединить замороженные российские активы с фондами ЕС

В Украине предлагается объединить замороженные российские активы и фонды ЕС в долгосрочный план восстановления страны. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он провел встречу комиссаром Евросоюза по экономике и производительности Валдисом Домбровскисом.

При обсуждении создания долгосрочного механизма восстановления Украины по принципу плана Маршалла Украина предложила объединить замороженные российские активы и фонды ЕС.

"Это позволит привлекать европейские компании к восстановлению на взаимовыгодной основе", – заявил Шмыгаль.

В ходе встречи Домбровскис подтвердил предоставление макрофинансовой помощи Украине в размере €18,1 млрд в рамках инициативы G7 по ускорению доходов. Первый транш ожидается в январе 2025 года.