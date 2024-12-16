ЕС инвестирует €10,6 млрд в альтернативу Starlink Илона Маска

Европейский Союз инвестирует €10,6 млрд ($11,13 млрд) в создание спутниковой сети IRIS2, состоящей из 290 спутников, которая обеспечит блоку зашифрованное глобальное интернет-соединение. Об этом пишет Bloomberg.

Цель проекта – создать европейский альтернативный вариант для Starlink Илона Маска, который имеет более 6 тыс. спутников и обслуживает клиентов в около 100 странах.

В начале недели ЕС подписал контракты на начало работ над IRIS2, которая будет иметь многоорбитальную сеть и станет полностью функциональной к 2030 году. План осуществляется через государственно-частное партнерство.

В строительстве спутниковой сети примут участие три компании: люксембургская SES SA, французская Eutelsat SA и испанская Hispasat SA. ЕС инвестирует 6 миллиардов евро, компании – 4,1 миллиарда евро, а Европейское космическое агентство выделит 550 миллионов евро. Контракт продлится 12 лет, и часть инвестиций будет зависеть от одобрения государств-членов ЕС.

Андреи Кубилиус, новый европейский комиссар по обороне и космосу, назвал подписание "важным шагом вперед" для безопасности ЕС, отметив, что Европа сталкивается с угрозами, включая глушение навигационных сигналов со стороны России.

"Во время войны мы не можем позволить себе потерять связь", – сказал он.

Starlink являлся существенным фактором во время войны России против Украины, где армия Киева использовала его для проведения военных операций. Консультативная роль Маска в будущей администрации Дональда Трампа затрагивает дополнительные вопросы о том, как эта роль может повлиять на операции Starlink.

"В отрасли ходит такая история, что Starlink победил, а все остальные мертвы, верно? Это неправда, - сказал генеральный директор SES Адель Аль-Салех в интервью Bloomberg. – Они вкладывают много денег, поэтому с ними очень трудно конкурировать. Однако каждая страна и каждое государство хотят обладать суверенитетом и независимостью. Даже небольшие страны стремятся запустить спутник".

Аль-Салех заявил, что контракт IRIS2 позволит таким компаниям, как SES, разрабатывающая спутники, работающие на более высокой орбите, чем Starlink, процветать, поскольку ЕС является их "основным клиентом".

SES и другим компаниям также будет разрешено продавать часть своих услуг коммерческим клиентам, а представитель Европейской комиссии заявил, что около половины мощностей спутников будут зарезервированы для нужд правительства.