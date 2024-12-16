В Беларуси ужесточается порядок снятия наличных в банкоматах и платежных терминалах с карточки банка-нерезидента. Соответствующее решение принято Национальным банком "с учетом оперативной информации, поступающей от правоохранительных органов" и в целях "снижения рисков совершения различного рода противоправных действий в отношении граждан и юридических лиц ".

"Белорусские банки и иные поставщики платежных услуг внесут временные изменения в порядок снятия наличных денежных средств с использованием банковских платежных карточек (карточки), эмитированных банками-нерезидентами, а также внесения неидентифицированными физическими лицами наличных денежных средств для пополнения счетов физических лиц в банках", - говорится в сообщении регулятора.

В соответствии с принятым решением с 20 декабря 2024 г. по 1 февраля 2025 г. снять наличные денежные средства в банкоматах белорусских банков с использованием карточки, эмитированной банком-нерезидентом, можно будет в сумме, не превышающей 25 базовых величин, в течение одного календарного месяца по одной карточке. При желании получить наличные денежные средства, в том числе в сумме, превышающей 25 базовых величин, владелец карточки вправе обратиться в кассу банка с предъявлением документа, удостоверяющего личность.

Внесение наличных денежных средств через банкоматы, инфокиоски, иные устройства самообслуживания для пополнения счетов физических лиц посредством системы ЕРИП будет возможно только с использованием карточки либо иного платежного инструмента, предполагающего идентификацию его держателя. Также указанную операцию можно будет совершить в кассах банков при использовании карточки либо иного платежного инструмента, предполагающего идентификацию его держателя, а также при предъявлении документа, удостоверяющего личность.