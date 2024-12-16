Последнее обновление: 16.12.2024 15:35

Мосбиржа откроет широкий доступ к ЦФА в начале 2025 года

Маркетплейс «Финуслуги» Московской биржи предоставит доступ к покупке цифровых финансовых активов (ЦФА) широкой аудитории в первой половине 2025 года. Об этом сообщает ТАСС.

По словам старшего управляющего директора Мосбиржи по розничному бизнесу и развитию электронных платформ Игоря Алутина, первые выпуски ЦФА успешно прошли тестирование и инструмент готов к масштабированию.

Сейчас команда работает над упрощением клиентского пути к операциям с токенами.

«Мы хотим, чтобы ЦФА можно было купить на “Финуслугах” так же просто, как облигации», — отметил Алутин.

Аудитория маркетплейса составляет более 3 млн клиентов.

В конце октября совокупный объем рынка ЦФА достиг 316 млрд рублей. Более 98% выпусков токенов представляли собой простые денежные требования.



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