В Латвии выпустят монету в форме капусты

Банк Латвии в понедельник, 16 декабря, выпустит в обращение серебряную коллекционную монету "Капуста" в форме капусты. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Коллекционную монету "Капуста" создал художник Мартиньш Розенфельдс, который участвовал в открытом конкурсе дизайна, организованном Банком Латвии в конце 2023 года.

"Капусту" выдадут ограниченным тиражом в 3500 монет, ее цена составит €89, причем одному человеку будут продавать не более четырех экземпляров.

Отмечается, что монета "раскрывает глубокий символизм капусты в принесении здоровья, процветания и благополучия".