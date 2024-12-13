Последнее обновление: 13.12.2024 12:01

В Латвии выпустят монету в форме капусты

Банк Латвии в понедельник, 16 декабря, выпустит в обращение серебряную коллекционную монету "Капуста" в форме капусты. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Коллекционную монету "Капуста" создал художник Мартиньш Розенфельдс, который участвовал в открытом конкурсе дизайна, организованном Банком Латвии в конце 2023 года.

"Капусту" выдадут ограниченным тиражом в 3500 монет, ее цена составит €89, причем одному человеку будут продавать не более четырех экземпляров.

Отмечается, что монета "раскрывает глубокий символизм капусты в принесении здоровья, процветания и благополучия".



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