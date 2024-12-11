Последнее обновление: 11.12.2024 18:00

В Беларуси определились со статиндексами стоимости строительно-монтажных работ за ноябрь

Постановлением Минстройархитектуры № 129 от 4 декабря 2024 года определены статистические индексы стоимости строительно-монтажных работ за ноябрь.

В частности, установлены статистические индексы стоимости строительно-монтажных работ, в том числе эксплуатации машин и механизмов (средний по стране - 101.2964), строительных материалов, изделий и конструкций (средний по стране - 100.1707).

Индексы рассчитаны за ноябрь 2024 года к октябрю текущего года.

Кроме того, установлены статистические индексы стоимости строительно-монтажных работ для приведения организациями объемов подрядных работ в сопоставимые условия, указанные за ноябрь 2024 года к ноябрю 2023 года. Средний индекс по стране составил 113.9987.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

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