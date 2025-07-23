В турецкой оборонной промышленности работают 3,5 тыс. компаний

Уровень локализации в оборонной промышленности Турции вырос с почти 20% до более чем 80%, в оборонном секторе страны работают более 3,5 тыс. компаний. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на открытии 17-й Международной выставки IDEF в Стамбуле.

«Уровень локализации в нашей оборонной промышленности, который был около 20%, когда мы пришли к власти, сейчас превысил 80%. Более 3500 компаний в этом секторе успешно продолжают свою деятельность», - сказал Эрдоган, которого цитирует Укринформ.

По его словам, оборот оборонной промышленности Турции превышает $20 млрд. В прошлом году из каждых 100 проданных в мире дронов 65 были поставлены турецкими компаниями.

Президент сообщил, что в прошлом году продукция турецкой оборонной промышленности экспортировалась в 180 стран. За последние 12 месяцев экспорт продукции оборонного назначения достиг $7,5 млрд, увеличившись на 23,1% по сравнению с предыдущим годом.

Эрдоган также подчеркнул, что Турция является одной из 10 стран мира, которые проектируют и производят военные корабли.

«Сегодня Турция является 11-м по величине экспортером оборонной продукции в мире», —-сказал он.

В этом году на Международной оборонной выставке IDEF ожидаются 219 делегаций из 99 стран и международных организаций. На выставке будут представлены почти тысяча местных и более 400 зарубежных компаний.

Выставка IDEF 2025 продолжится в Стамбуле до конца недели.