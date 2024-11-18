Минстройархитектуры Беларуси обновило порядок технадзора при долевом строительстве

Постановлением Министерства архитектуры и строительства № 102 от 13 сентября 2024 г. утверждена Инструкция о порядке осуществления технического надзора.

В частности, инструкцией установлен порядок осуществления заказчиком, застройщиком, застройщиком при долевом строительстве объектов или уполномоченными ими лицами технического надзора, который включает в себя:

освидетельствование скрытых работ;

приемку выполненных строительных работ;

промежуточную приемку ответственных конструкций, оборудования;

проверку объемов выполненных строительных работ, пусконаладочных работ;

контроль за выполнением застройщиком, генеральным подрядчиком (подрядчиком) указаний разработчика проектной документации при осуществлении авторского надзора;

устранение нарушений, указанных в журналах производства работ и авторского надзора.

Документом, например, установлены требования в части: организации работы заказчика, застройщика, застройщика при долевом строительстве по проведению технадзора, необходимости заключения договора на оказание инженерных услуг по проведению технадзора, обеспечения инженера технадзора средствами индивидуальной защиты и спецодеждой в соответствии с требованиями в области охраны труда, средствами измерений, прошедших метрологическую оценку в соответствии с законодательством в области обеспечения единства измерений, и оборудованием, прошедшим оценку соответствия метрологических характеристик требованиям, установленным методами контроля.

Кроме того, определены сроки документального оформления и передачи проектной документации для проведения технадзора и установлен перечень документов, передаваемых инженеру по технадзору за строительством.

В Инструкции актуализированы порядок проведения технадзора по приемки скрытых работ, ответственных конструкций, внеплощадочных работ, рассмотрения актов приемки выполненных строительно-монтажных и пусконаладочных работ, а также функции инженера технадзора с учетом норм Кодекса Республики Беларусь об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

Документом также установлена возможность осуществления технадзора при строительстве объектов по проектной документации, разработанной по строительным и техническим нормам иных стран и прошедшей экспертизу в соответствии с законодательством страны, по нормативам которой осуществлялась разработка проектной документации в соответствии с подпунктом 1.15 пункта 1 статьи 21 Кодекса Республики Беларусь об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

Постановление вступило в силу 16 ноября 2024 г. и не распространяет свое действие на заключенные до этой даты договоры оказания инженерных услуг, включающие услуги по осуществлению технадзора.