Последнее обновление: 22.07.2025 18:07

За январь-июнь в Минске построено 5,3 тыс. новых квартир

В Минске в январе-июне 2025 г. организациями всех форм собственности построено 5,3 тыс. новых квартир.

Как сообщает Главное статистическое управление столицы, введено в эксплуатацию 287,2 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 62,4 тыс. квадратных метров общей площади, или 21,7% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 42 тыс. квадратных метров.

Для многодетных семей введено в эксплуатацию 32,5 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

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