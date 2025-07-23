В Китае сдано в эксплуатацию крупное нефтяное месторождение в море Бохай

Китайская национальная оффшорная нефтяная корпорация (CNOOC) объявила во вторник о начале добычи на нефтяном месторождении в акватории моря Бохай, что стало важным шагом в освоении шельфовых энергетических ресурсов страны.

Нефтяное месторождение "Кэньли 10-2" расположено в южных водах моря Бохай. Это крупнейшее литологическое месторождение, обнаруженное на сегодня в морских районах Китая, с доказанными геологическими запасами более 100 млн тонн, пишет Синьхуа.

В рамках первой очереди проекта по освоению "Кэньли 10-2" планируется ввести в эксплуатацию 79 эксплуатационных скважин с ожидаемым максимальным суточным дебитом 3000 тонн нефтяного и газового эквивалента. Здесь также будет реализована вторая очередь по освоению месторождения.

Чтобы преодолеть технические трудности из-за сложного состава тяжелой нефти, CNOOC создала сложную технологическую систему разработки залежей, специально разработанную для добычи тяжелой нефти.

"Успешный запуск первой очереди проекта по освоению нефтяного месторождения "Кэньли 10-2" знаменует собой новый этап в разработке сложных морских залежей тяжелой нефти в Китае", - заявил Янь Хунтао, заместитель гендиректора CNOOC.

Он добавил, что "это ключевой шаг к достижению нашей цели по годовой добыче на месторождениях в акватории Бохайского моря в 40 млн тонн в течение года".