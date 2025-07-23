Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) планирует уравнять требования к маркетплейсам и продавцам интернет-магазинов. Об этом сообщила на пресс-конференции начальник управления организации торговли и общественного питания МАРТ Наталья Мельникова.

По ее словам, в этом году МАРТ подготовило 44 проекта нормативно-правовых актов, 21 из них уже издан.

«В области торговли и общественного питания разрабатывается несколько нормативно-правовых актов, которые направлены и на регулирование бизнеса. Разрабатывается проект указа, которым предусматриваются почти такие же требования к маркетплейсам, как и к продавцам интернет-магазинов. Мы бы хотели, чтобы потребителю, который приобретает товар через маркетплейс, было более понятно, какие у него права, как он может их защитить, как может вернуть свой товар, кто должен ответить на его обращение. Этот проект указа предусматривает такие вопросы», – пояснила Мельникова, которую цитируют госСМИ.

Начальник управления также рассказала, что в настоящее время в более высокой степени готовности находится проект указа, который подготовлен с целью создания дополнительных условий для развития торговли на территории сельской местности.

«Он предусматривает снятие ограничений на расширение торговых площадей для юридических лиц, доля которых в объеме розничного товарооборота продовольственных товаров за предыдущий год уже превысила 20%. В некоторых районах Витебской, Минской и Могилевской областей такие субъекты торговли могут реализовывать торговое обслуживание», – добавила Наталья Мельникова.