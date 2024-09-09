В Беларуси намерены усовершенствовать доступную среду для физически ослабленных лиц

Постановлением Министерства архитектуры и строительства № 97 от 23 августа 2024 г. внесено изменение № 1 к строительным нормам СН 3.02.12-2020 «Среда обитания для физически ослабленных лиц».

Оно будет введено в действие через 60 календарных дней после его официального опубликования.

Документом, например, уточнена область применения строительных норм СН 3.02.12-2020 «Среда обитания для физически ослабленных лиц». Так, определено, что эти нормы устанавливают требования к проектированию доступной среды жизнедеятельности, необходимой для социальной интеграции физически ослабленных лиц, при градостроительном планировании, возведении, реконструкции жилых и общественных зданий (сооружений), в том числе жилых домов с квартирами для инвалидов, зданий производственных предприятий, с учетом универсального дизайна и разумного приспособления.

Эти требования при ремонте, модернизации зданий и сооружений применяются в максимально возможном объеме, при котором сохраняются объемно-планировочные и конструктивные решения.

Изменениями, в частности, предусмотрены установление требований к проектированию общедоступных открытых территорий, многоквартирных жилых домов с квартирами для инвалидов, тактильным предупреждающим указателям и подъемным устройствам в зданиях, а также корректировка требований к коммуникационным путям движения.

«Изменение разработано с целью уточнения области применения строительных норм с учетом принципов универсального дизайна и разумного приспособления согласно закону Республики Беларусь от 30 июня 2022 г. № 183-3 «О правах инвалидов и их социальной интеграции», – сообщили в Минстройархитектуры.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.