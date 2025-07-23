Прибыль американского автогиганта упала на треть из-за пошлин Трампа

Крупнейший автопроизводитель США General Motors (GM) сообщил о падении прибыли до $3 млрд во втором квартале, что на 32% меньше, чем в прошлом году. Об этом пишет Reuters.

Причина - торговые пошлины, которые уже стоили компании $1,1 млрд.

GM ожидает, что влияние тарифов только усилится в третьем квартале. Компания сохранила годовой прогноз на уровне $10-12,5 млрд скорректированной прибыли, хотя признает, что пошлины могут уменьшить ее на $4-5 млрд. GM планирует компенсировать около 30% этого эффекта с помощью внутренних мер.

Выручка за квартал снизилась на 2% - до $47 млрд. Прибыль на акцию составила $2,53 (в прошлом году - $3,06). Аналитики ожидали худших показателей ($2,44 за акцию). Акции GM упали на 3% в предрыночной торговле.

Несмотря на негативное влияние пошлин, базовый бизнес GM демонстрирует стабильность. Продажи в США выросли на 7%, компания сохраняет высокие цены на внедорожники и пикапы. В то же время GM вышла на небольшую прибыль в Китае - после прошлогодних убытков.