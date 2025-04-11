В Беларуси определились со статиндексами стоимости строительно-монтажных работ за март

Постановлением Министерства архитектуры и строительства № 44 от 7 апреля 2025 года определены статистические индексы стоимости строительно-монтажных работ за март.

В частности, определены статистические индексы стоимости строительно-монтажных работ, в том числе эксплуатации машин и механизмов (средний по стране - 101.4343); строительных материалов, изделий и конструкций (средний по стране - 100.8506). Они рассчитаны за март 2025 года к февралю 2025 года.

Кроме того, установлены статистические индексы стоимости строительно-монтажных работ для приведения организациями объемов подрядных работ в сопоставимые условия, указанные за март 2025 года к марту 2024 года. Средний индекс по стране составил 114.8489.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.