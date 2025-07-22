Последнее обновление: 22.07.2025 18:07

ЕС снял санкции с трех японских судов в связи с обещанием не перевозить российский газ

Европейский Союз неожиданно снял санкции с трех японских газовозов компании Mitsui O.S.K. Lines, наложенные всего два месяца назад. Об этом пишет gCaptain.

Еврокомиссия объяснила это обещаниями не перевозить российский газ.

ЕС в рамках 18-го пакета санкций решил исключить из санкционного списка три газовых танкера японской компании Mitsui O.S.K. Lines (MOL). Суда North Moon, North Ocean и North Light попали под санкции только в июне - в рамках 17-го пакета.

Эти корабли специально построены для плавания в северных водах и имеют средний ледовый класс Arc4. Поэтому предполагалось, что они могут транспортировать сжиженный газ с российского завода "Арктик LNG 2".

После попадания в санкционный список MOL заявила, что будет искать компромисс с властями. В 18-м пакете санкций ЕС уже отметил, что суда были исключены после "твердых обязательств", что они больше не будут использоваться для перевозки энергоресурсов из проектов Ямал LNG и Арктик LNG 2.



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