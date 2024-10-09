Последнее обновление: 09.10.2024 17:51

В Беларуси определились с индексами стоимости строительно-монтажных работ за сентябрь

Постановлением Минстройархитектуры № 110 от 2 октября 2024 года определены статистические индексы стоимости строительно-монтажных работ за сентябрь.

Согласно документу, установлены статистические индексы стоимости строительно-монтажных работ, в том числе эксплуатации машин и механизмов (средний по стране - 102.0899), строительных материалов, изделий и конструкций (средний по стране - 100.5739). Индексы рассчитаны за сентябрь 2024 года к августу 2024 года.

Кроме того, утверждены статиндексы стоимости строительно-монтажных работ для приведения организациями объемов подрядных работ в сопоставимые условия, указанные за сентябрь 2024 года к сентябрю 2023 года. Средний индекс по стране - 115.1638.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

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