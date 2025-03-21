В Беларуси изменится порядок проведения госэкспертизы градостроительных проектов

С 22 марта 2025 г. в Беларуси изменяется порядок проведения государственной строительной экспертизы градостроительных проектов, проектной документации. Это предусмотрено постановлением Совмина № 969 от 18 декабря 2024 г.

Основные изменения касаются порядка предоставления документов для проведения государственной строительной экспертизы (госстройэкспертизы) в связи с отменой с 22 марта 2025 г. административной процедуры по получению заключения государственной экспертизы по градостроительной, проектной документации.

«Они исключат избыточные административные барьеры и позволят снизить нагрузку на деятельность субъектов хозяйствования за счет возможности использования более оптимальных подходов, учитывающих особенности и многообразие объектов строительства», - говорится в комментарии.